Ankara anketi: İkili yarışta Mansur Yavaş fark atıyor

Area Araştırma'nın Ankara seçimleri için yaptığı ankette iki aday yarıştığı takdirde Mansur Yavaş seçimi farkla kazanıyor.

Güncel 24.01.2024 12:00 Giriş: 24.01.2024 12:00

Güncelleme: 24.01.2024 12:07 Kaynak: Haber Merkezi

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Area Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanlığı için yaptığı son seçim anketini yayınladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ile CHP'nin adayı Mansur Yavaş yarıştığı takdirde Yavaş, Altınok'a yaklaşık 17 puan fark atıyor. 22-23 Ocak tarihlerinde tüm ilçelerde 2.006 kişiyle yapılan ankete göre Mansur Yavaş yüzde 57, Turgut Altınok ise yüzde 40,1 oy alıyor. Diğer seçeneği ise yüzde 2,9. Öte yandan İYİ Parti bugün ABB adayını duyuracak. DEM Parti de Ankara'da aday göstereceğini açıklamıştı. Ankara anketinde Mansur Yavaş ilk sırada: Aradaki fark kaç puan?