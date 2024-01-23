Ankara anketinde Mansur Yavaş ilk sırada: Aradaki fark kaç puan?

ASAL Araştırma, Ankara anketinin ön sonucu paylaştı. Buna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin adayı Turgut Altınok'un 2.1 puan önünde birinci sırada yer aldı.

ASAL Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı anketin ön sonucunu paylaştı.

19-22 Ocak tarihlerinde 2 bin kişiyle yüz yüze görüşme yapılan ankette, katılımcılara "Bu Pazar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Olsa Hangi Siyasi Partiye Oyunuzu Verirsiniz?" sorusu yönetildi.

ASAL Araştırma'nın yaptığı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un 2.1 puan önünde çıktı.

"Her şeye rağmen Mansur Yavaş önde olsa da kafa kafaya bir seçime doğru gidiyoruz" diyen ASAL Araştırma, şu değerlendirmeyi yaptı: "İyi Parti- DEM Parti-Yeniden Refah Partisi ile Diğer Partilerin adaylarının açıklanmasının ardından yapacağımız çalışmalarda tablo daha da netleşmiş olacak."