Ankara-Bala yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara-Bala karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-Bala karayolunda E.D. idaresindeki otomobil, yol kenarında duran E.Ç.’nin aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.D.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, E.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ç.’nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.