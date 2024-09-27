Ankara Barosu eski Başkanı Güner hayatını kaybetti

BirGün/Ankara

Ankara Barosu eski Başkanı Avukat Semih Güner 80yaşında hayatını kaybetti.

Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Güner için yarın Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yarın saat 11.00’de bir tören düzenlenecek.

Öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra Güner’in naaşı toprağa verilmek üzere Çanakkale’nin Eceabat İlçesi Kilitbahir Köyü’ne götürülecek.

Avukat Semih Güner, 1979 yılında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2002-2004 yılları arasında da Ankara Barosu Başkanı olarak görev yaptı.

Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Ankara Barosu, cenaze programını da paylaştı.