Ankara Barosu eski Başkanı Güner hayatını kaybetti
Ankara Barosu eski Başkanı Avukat Semih Güner (80) yaşamını yitirdi.
BirGün/Ankara
Ankara Barosu eski Başkanı Avukat Semih Güner 80yaşında hayatını kaybetti.
Yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Güner için yarın Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde yarın saat 11.00’de bir tören düzenlenecek.
Öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazından sonra Güner’in naaşı toprağa verilmek üzere Çanakkale’nin Eceabat İlçesi Kilitbahir Köyü’ne götürülecek.
Avukat Semih Güner, 1979 yılında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2002-2004 yılları arasında da Ankara Barosu Başkanı olarak görev yaptı.
Sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan Ankara Barosu, cenaze programını da paylaştı.
2002-2004 yılları arasında Ankara Barosu Başkanı, 1979 yılında Ankara Barosu Genel Sekreteri, 1980 yılında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2002, 2004-2006, 2010-2012 ve 2012-2014 yılları arasında TBB Delegesi olarak görev yapan Av. Semih GÜNER (4961) vefat etmiştir.… pic.twitter.com/LneiHSHmIW— Ankara Barosu (@ankarabarosu) September 27, 2024