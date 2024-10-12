Ankara Barosu Genel Kurulu’nda Milliyetçi Avukatlar Grubu’ndan saldırı

Ankara Barosu’nun, Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan ve 2 gün sürecek olan 68. Olağan Genel Kurulu’nda gerginlik yaşandı.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) üyesi kadın avukatlar, son zamanlarda yoğunlaşan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine tepki amacıyla “Jin, jiyan, azadi” ve "İstanbul sözleşmesi yaşatır" pankartı açarak; “Jin, jiyan, azadi”, “Kadın, yaşam, özgürlük”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları attı.

Bunun üzerine Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan olduğu belirtilen avukatlar, "Baroda terörist istemiyoruz" sloganlarıyla karşılık verdi. Karşılıklı atışmalarla gerginliğin artması üzerine, sandalyeler fırlatıldı. Bu sırada bir avukat başından hafif yaralandı.

Olaya tepki gösteren salondaki avukatlar bir süre “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı. Gerginliğin sonlandırılması için zaman zaman anonslar yapıldı ancak olayın yatışmaması üzerine toplantıya 20 dakika ara verildi.

Aranın ardından yeniden Genel Kurula devam edildi.