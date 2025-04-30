Ankara Barosu'ndan köpekleri öldüren doktorla ilgili uyarı: "Seri katiller önce hayvanlarla başlıyor..."

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy, Muhammet Mustafa Duman adlı doktorun, sahiplenme bahanesiyle edindiği sokak hayvanlarını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hayvan Hakları Merkezi'ne 27 Nisan Pazar bir ihbar ulaştığını bildiren Gürsoy, şunları söyledi:

"Bu ihbarda, yavru köpek sahiplendirdikleri bir doktora ulaşamadıklarını, daha sonra doktorun evini taksici vasıtasıyla bulduklarını ve bu köpeklerden haber alamadıklarını iddia etmişlerdi. Olay yerine gittik, karakolla görüşmeler yaptık. Evde inceleme yapıldı. Köpekler 1 gün önce saat 19.00-19.30 gibi teslim edilmiş. Ertesi gün yapılan incelemede köpeklerden eser yoktu evde. Bunun üzerine soruşturma başladı. O akşam sadece şüphelinin ifadesi alındı ve eve giden insanları darbettiğine dair videolar ulaştı tarafımıza. İfadesi alındı ve serbest bırakıldı. Ancak pazartesi sabaha karşı evine girdiği, bilgisayarını aldığı ve apar topar evinde bir duvarı -balkon olduğunu biliyoruz- boyadığına dair görüntülere ulaştık. Bunun üzerine tekrar karakola intikal ettiğimizde artık bir delil karartma söz konusu olduğu için evinde daha detaylı bir inceleme yapıldı.

"ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDA KAN İÇİNDE ÖLÜ HAYVANLARIN OLDUĞU GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI"

Burada çok kan donduran delillere ulaşıldı. Çok keskin bir bıçak seti, yatağının altında sakladığı, her köpeğin ayrı ayrı tüylerinin paketlendiği yaklaşık 10 adet hayvan tüyü, çok sayıda oyuncak, bebek bisküvisi, karnı kesilmiş -belki de dikişleri patlamıştır- bir oyuncak ayı, bu boyadığı duvarın altında kan lekeleri, şüphelinin telefonunda inceleme yapıldığında telefonda çok sayıda kedi, köpek fotoğrafı ve videosu, bunların bir kısmında da kan içinde ölü hayvanların olduğu görüntülere ulaşıldı. Sonrasında zaten savcılık tarafından tutuklama kararı verildi.

"ÇOK DİKKAT ÇEKMEMİZ GEREKEN VE TOPLUMSAL HUZURU BOZACAK BİR PROFİLDEN BAHSEDİYORUZ"

Bu şahıs, yaklaşık 28 yaşında bir doktor. Güdül Devlet Hastanesi'nde çalıştığını ve henüz uzmanlığını almadığını öğrendik. Maalesef toplum açısından oldukça tehlikeli bir profil çiziyor. Çünkü hayvana şiddet vakaları, devamında insana şiddet olarak da görülüyor. O yüzden çok dikkat çekmemiz gereken ve toplumsal huzuru bozacak bir profilden bahsediyoruz. Bu yüzden tutuklama kararı çok yerinde oldu. Tabii ki salınmasından ötürü çok endişemiz var. Çünkü 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 'evcil hayvanları kasten öldürmek' suçlamasıyla tutuklandı. Delilleri karartma suçu da var. Fakat bunun alt sınırı 6 aydan başlıyor. Birden fazla hayvana yönelik olduğu için artırım sebebi oluyor. Birden fazla kez olduğu için de ayrı ayrı hesaplanması gerekiyor. Bu olayları topladığımızda, çok ciddi yatarı olan, 10 yılları da geçkin bir ceza alması söz konusu. Şu ana kadar 1 ay içerisinde insanlardan sahiplenme kastıyla alıp öldürdüğünü düşündüğümüz yaklaşık 26 yavru köpeğe ulaştık. Bunların bir tanesi dün akşam tutuklamadan sonra tarafımıza bildirildi. 14 Nisan günü 12 tane köpek vermişler. Yine güvenlik kamerası kayıtlarına göre 14 Nisan’da bu köpekleri alıyor, tekmeleyerek, darbederek, sürükleyerek evin içerisine alıyor. Yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra da büyük koli ve çöp poşetleriyle evden çıkıyor.

"BU KADAR HAYVANIN BU ŞEKİLDE YOK OLMASI NORMAL DEĞİL"

Bütün bunlara cevaben, şüpheli, bu köpekleri balkona koyduğunu, balkondan bahçeye atladıklarını, bahçeden de kaçtıklarını iddia etti. Fakat köpekler boyut itibarıyla yarısı duvar olan bir balkondan zaten kaçamazlar. Bu kadar hayvanın bu şekilde yok olması normal değil. Bahçeye atlamış olsalar bile zaten kolaylıkla bu hayvanlar sitenin içerisindeki güvenlik kameralarına takılırlar. Düpedüz yalan söylüyor, suçtan kurtulmaya çalışıyor. Savcı, duvarı neden boyadığını sorduğunda ‘ben hobi amaçlı boya yapıyorum burada zaten kan yoktu’ dedi. Orada da yalan söyledi. Telefonunda ele geçirilen ölü yavru köpek videolarına ilişkin de ‘ben onları öldürmedim, zarar vermedim. O köpekler ölü değildi. Yaş mamayı sulandırdığım için o renkti’ dedi. Yani savcının da aklıyla dalga geçmeye çalışıyor.

"BU KİŞİYE KÖPEK VERENLER VARSA LÜTFEN BİZE ULAŞSINLAR"

Bu aslında çok sıkıntılı psikolojik bir vaka. En ağır cezayı alması gerekiyor ve Sağlık Bakanlığı'nın da harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü bu profile bir de insan emanet edilecek, ki ediliyor da doktorluk yaptığı için. Ayrıca bu kişiye köpek verenler varsa lütfen bize ulaşsınlar.

"AİLECEK KAÇMAYA ÇALIŞACAKLAR"

Dosyada çok kritik bir şey daha var; babası. Babası tutuklanmadı ancak oğluna yardım ediyor. Oğluyla beraber boya yapıyor. Evdeki laptopu da o gece kaçırıyorlar. Acaba onun içerisinde ne vardı, bilmiyoruz. Evi de satışa çıkardıklarını öğrendik. Ailece kaçmaya çalışacaklar. Baba, oğul dikkate alınması gereken vakalar.

Umarım açığa alınır öncelikle. Yurtdışına çıkış yasağı da olmalı. Çünkü Türkiye’de doktorluk yapamayabilir ancak gidip yurtdışında çalışabilir. Buna da engel olmak lazım. Şunu da biliyoruz; seri katiller önce hayvanlarla başlıyor daha sonra insanlara da sirayet ediyor.”

KOMŞULARIN AÇIKLAMASI: “HER GÜN SADECE 1-1,5 SAAT UYUYABİLİYORUZ”

Muhammet Mustafa Duman’ın komşusu Serkan Arslan ise şunları söyledi:

“Bu süreçte babası serbest. İlk gün olay yeri inceleme geldikten sonra babası gece 05.00 gibi gelip duvar boyayarak delil karartma yaptı. Bizim çoluğumuz, çocuğumuz var. Tekrar gelme ihtimali var. Her gün sadece 1-1,5 saat uyuyabiliyoruz. Sürekli bir tedirginlik içerisindeyiz. Artık biz de yorulmaya başladık. İnşallah gereken cezayı alır. Evimizden işimize gidemiyoruz. Üç gündür eve tıkıldık, kaldık. Kendi çapımızda önlem alarak kapımızın kilidini değiştirdik, tel çektik.

Benim köpeğim var ve 5-6 defa köpeğim yüzünden kendisiyle tartıştık. Köpeğimin tüyü bahçesine gidiyormuş. Bu tartışmanın sonuncusu bayağı bir bağırış-çağırış şeklinde geçti. Biz bu adamlarla dört senedir burada oturuyoruz.”