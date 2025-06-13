Ankara Barosu 'protesto hakkı' konferansı düzenliyor
BirGün\Ankara
Ankara Barosu'nun düzenlediği "Protesto Hakkı Konferansı", 21-22 Haziran'da Ankara Barosu Eğitim Merkezi Av. Rahmi Mağat Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.
21 Haziran saat 9.00'da başlayacak konferansın açılış konuşmalarını Ankara Barosu Av. Mustafa Köroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan yapacak. İlk oturumda "protestonun evrimi" masaya yatırılacak.
Oturumda İzmir Barosu'ndan Av. Kasım Akbaş konuşacak. Daha sonra Emek Partisi 28. Dönem Gaziantep milletvekili Sevda Karaca, protestonun işçi mücadelelerinde yasal sınırları anlatacak.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav protestonun uygulanabilir kılınması ve idarenin eşitsiz yaklaşımı üzerine konuşacak. Yemek arasından sonra ikinci oturuma geçilecek.
"Meydanlar kimin?" temalı ikinci oturumunda ise Diyarbakır Barosu Genel Sekreteri Av. Erhan Demir konuşacak.