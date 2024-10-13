Ankara Barosu’nda 8 adaylı seçim: Mustafa Köroğlu yeniden seçildi

Ankara Barosu’nun 68. Olağan Genel Kurulu’nda 8 adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemi saat 09.00'da başladı.

Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılan Olağan Genel Kurul’da oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

7 grup ve 1 bağımsız aday olmak üzere toplam 8 ismin yarıştığı seçimlerde oy verme işlemleri saat 17.00’de tamamlandı.

23 bin 684 üyesi olan Ankara Barosu’nda Mevcut başkan Mustafa Köroğlu, yeniden Demokratik Sol Avukatlar (DSA) tarafından aday gösterildi.

Avukat Bülent Yücetürk 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) grubunun, Hakan Erdem Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun, Mehmet Zeki Kaplan Ankara Barosu Değişim Grubu’nun, Ebru Dönmez Avukat Hakları Grubu Ankara’nın, Coşkun Özgür Piroğlu Mücadeleci Avukatlar Grubu’nun, Doğukan Tonguç Cankurt ise Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı olarak listede yerini aldı.

Fotoğraf: BirGün

MUSTAFA KÖROĞLU YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Toplam 24 bin 453 üyesi olan Ankara Barosu'nun seçimlerinde 14 bin 443 oy kullanıldı. Seçimlerde Demokratik Sol Avukatlar (DSA) grubu adayı Mustafa Köroğlu 4544 oy aldı. 100. Yıl Demokratik Sol Avukatlar (100. Yıl DSA) adayı Bülent Yücetürk 3534 oy, Ankara Barosu Değişim Grubu adayı Mehmet Zeki Kaplan 310 oy, Avukat Hakları Grubu adayı Ebru Dönmez 2027, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu adayı Hakan Erdem 2110 oy, Mücadeleci Avukatlar Grubu adayı Özgür Piroğlu 166 oy, Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubu adayı Doğukan Tonguç Cankurt ise 784 oy aldı.

Ankara Barosu’nun 68. Olağan Genel Kurulu’nda 8 adayın yarıştığı seçimde Demokratik Sol Avukatlar Grubu Adayı Mustafa Köroğlu yeniden başkan seçildi.