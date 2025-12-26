Ankara Barosu’ndan avukatları hedef alan yayınlara tepki: ''Haddiniz değil''

Ankara Barosu, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bazı basın ve yayın organlarında avukatlara yönelik yapılan yayınlara ilişkin, "Avukatlık mesleğini ve onurunu sansasyonel haberciliğin malzemesi yapmak kimsenin haddine değildir" denildi.

Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberlerde avukatların, Kanun'daki disiplin hükümleri gerekçe gösterilerek "hukuka aykırı eylemlerin odağı" gibi sunulduğu, bunun mesleğin itibarını zedelediği ve basın etiğiyle bağdaşmadığı ifade edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlık mesleğini ve onurunu sansasyonel haberciliğin malzemesi yapmak kimsenin haddine değildir! Kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben, bazı basın ve yayın organlarında avukatlık mesleğini hedef alan, mesleğin itibarını zedeleyici ve objektiflikten uzak yayın içerikleri tespit edilmiştir.

''KRİMİNALİZE ETMEK BASIN ETİĞİYLE BAĞDAŞMAMAKTADIR''

Söz konusu haberlerde, Kanun’da yer alan disiplin hükümlerinden yola çıkılarak, yargının kurucu unsuru olan avukatların sistematik bir biçimde "hukuka aykırı eylemlerin odağı" gibi gösterilerek kriminalize edilmesi basın etiğiyle bağdaşmamaktadır. Avukatlık mesleğine yönelik bu itibarsızlaştırma çabası, özünde vatandaşın hak arama hürriyetine ve savunma hakkına yönelik bir saldırıdır. Hukuk devletinin temeli olan avukatlık mesleğinin sınırlarını ve gerekliliklerini belirlemek, mesleki ilkelerimizi tartışmaya açmak hiçbir basın, yayın kuruluşunun haddi ve yetkisinde değildir.

Ankara Barosu olarak; mesleğimizi hukuka aykırı eylemlerle özdeşleştirmeye çalışan, soyut disiplin hükümlerini yaygın somut vakıalar gibi yansıtan her türlü yayına karşı tekzip taleplerinin iletileceğini, düzeltmenin gerçekleşmemesi hâlinde, hukuki sürecin kararlılıkla işletileceğini bildiririz. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."