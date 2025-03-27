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Ankara Batıkent'te halk yürüyüşü başladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar, yürüyüş ve mitingler bugün de Ankara Batıkent'te sürüyor.

Güncel
  • 27.03.2025 20:11
  • Giriş: 27.03.2025 20:11
  • Güncelleme: 27.03.2025 20:18
Ankara Batıkent'te halk yürüyüşü başladı
BirGün

ODTÜ'de İBB Başanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasına yönelik protestolar bugün de sürüyor.

Ankara Batıkent'te buluşan kalabalık kitlenin yürüyüşü başladı. Araçlar korna çalarak yürüyüşe destek veriyor.

Kitle, "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıyor.

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