Ankara Batıkent'te halk yürüyüşü başladı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar, yürüyüş ve mitingler bugün de Ankara Batıkent'te sürüyor.
ODTÜ'de İBB Başanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden alınmasına yönelik protestolar bugün de sürüyor.
Ankara Batıkent'te buluşan kalabalık kitlenin yürüyüşü başladı. Araçlar korna çalarak yürüyüşe destek veriyor.
Ankara Batıkent'te halk yürüyüşü başladı. Yoldan geçen araçlar kitleye korna çalarak destek veriyorhttps://t.co/t4LKHrTR4a pic.twitter.com/36cZrxMjsK— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 27, 2025
Kitle, "Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganları atıyor.