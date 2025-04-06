Ankara- Bayram tatilindeki trafik kazalarında 72 kişi hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen trafik kazalarında 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 313 kişinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 8'inci gününde 604 trafik kazası meydana geldiğini, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 925 vatandaşın yaralandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, tatilin ilk 8 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) ise can kaybının 72 olduğunu, 8 bin 313 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin. Bayram tatili boyunca polis ve jandarma trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8'inci günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce; 594 bin 122 araç denetlendi. 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi, 41 bin 73 araca ise diğer işlemler yapıldı. Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)

Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)