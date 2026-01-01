Ankara, beyaza büründü

ANKARA'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oldu, kent beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte yeni yılın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye kadar çıktı. Kentin simge yerlerinden Anıtkabir, Atakule ve Kuğulu Park'ta karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren sokağa çıkıp, karla kaplı sokaklarda yürüyerek, kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekti. Çocuklar da karın keyfini çıkardı. Kentin birçok noktasında ara sokaklarda çocuklar poşetlerin üzerinde kayıp, eğlendi, kar topu oynadı. Öte yandan belediye ekipleri de kar yağışının ardından soğuk hava ile birlikte buzlanma tehlikesine karşı cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)

Haber- Kamera: Umutcan ÖREN-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA, (DHA)-