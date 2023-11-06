Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail'i kınadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ayın ilk oturumunda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

Toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Meclisin 305'inci birleşimini açan Ünal, hafta sonu yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel'e başarılar diledi.

Filistin'de ve Gazze'de bir aydır katliam yapıldığını belirten Ünal, "Bir kez daha İsrail'i çoluk çocuk demeden Gazze'de binlerce insanı bombalayarak şehit ettiği için telin ediyorum. O küçük sabi çocuklara, kadınlara ve rahmetli olan kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah Filistin'in özgür olduğu bir zamanı hep beraber göreceğiz. Kudüs'ü başkent olan havalimanlarıyla ve limanlarıyla Filistin'e girdiğimiz zamanları hep beraber göreceğiz." dedi.

- Özgür Filistin ve Gazze Meydanı isimlerinin verilmesi

Ünal, AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile AKP Etimesgut Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzasıyla Ankara'da uygun görülen bir caddeye "Özgür Filistin", bir meydana da "Gazze Meydanı" isminin verilmesini içeren önergeyi katip üyelere okuttu.

Oy birliğiyle gündeme alınan önerge, görüşülmek üzere İsimlendirme Komisyonu'na sevk edildi.

Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.