Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kentin dört bir yanında etkinliklerle kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Konserde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş "Bu zafer bizim için çok önemli bir zafer. Kutlamak istemeyenlere inat, daha canlı kutlamaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Yavaş, konuşmasının sonunda, "Türk'üm" demenin yanlış bir şekilde ırkçılık olarak değerlendirildiğini ifade ederek, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sözünü unutturmaya çalışanlara karşı, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyet'imize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Mansur Yavaş'ın ardından sahneye çıkan sanatçı Tan Taşçı, sevilen şarkılarını Ankaralı yurttaşlar için seslendirdi.