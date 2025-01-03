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Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlileri de sosyal destek kapsamına aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik yeni destek adımlarını duyurdu. Belediye, emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar için çeşitli sosyal yardımlar ve projeler başlatacağını açıkladı.

Güncel
  • 03.01.2025 19:38
  • Giriş: 03.01.2025 19:38
  • Güncelleme: 03.01.2025 19:41
Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlileri de sosyal destek kapsamına aldı
ANKA
Emeklilere yönelik destek projelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlilere yönelik projelere imza atacak. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlileri de sosyal yardım kapsamına aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarımıza destek olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün açıklanan enflasyon oranları ve belirlenecek olan en düşük emekli aylığı artışı öncesinde, özellikle emeklilerimize yönelik sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırma kararı aldık. Bu kapsamda, emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Sosyal yardımlardan faydalanan emeklilerimizin gıda, yakacak, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlarını daha geniş kapsamda desteklemek için mevcut hizmetlerimizi güçlendireceğiz.

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN HEMŞEHRİLERİMİZE YÖNELİK DE DESTEK ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"

Geçim zorluğu yaşayan asgari ücretle çalışan hemşehrilerimize yönelik de destek çalışmalarımızı başlattık. Çeşitli sosyal projelerle, onların da aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Belediyemiz, her zaman olduğu gibi halkımızın yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeye devam edecektir. Ankara’yı her bir vatandaşımız için yaşanabilir bir şehir kılmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

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