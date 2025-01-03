Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlileri de sosyal destek kapsamına aldı

Emeklilere yönelik destek projelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlilere yönelik projelere imza atacak. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi asgari ücretlileri de sosyal yardım kapsamına aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlarımıza destek olmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün açıklanan enflasyon oranları ve belirlenecek olan en düşük emekli aylığı artışı öncesinde, özellikle emeklilerimize yönelik sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırma kararı aldık. Bu kapsamda, emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlayacak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Sosyal yardımlardan faydalanan emeklilerimizin gıda, yakacak, ulaşım ve benzeri ihtiyaçlarını daha geniş kapsamda desteklemek için mevcut hizmetlerimizi güçlendireceğiz.

"ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN HEMŞEHRİLERİMİZE YÖNELİK DE DESTEK ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"