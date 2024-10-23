Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti
Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ saldırısı nedeniyle Cumhuriyet bayramı etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
CHP yönetimi, CHP'li belediyelerin 23-24-25-26 Ekim tarihlerindeki kutlama, konser, kültür sanat ve benzeri etkinlikleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle ertelemişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin de ertelendiğini duyurdu.
Belediye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar dendi:
"Cumhuriyet bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."