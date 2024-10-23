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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ saldırısı nedeniyle Cumhuriyet bayramı etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Güncel
  • 23.10.2024 22:35
  • Giriş: 23.10.2024 22:35
  • Güncelleme: 23.10.2024 22:38
Kaynak: DHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etti

CHP yönetimi, CHP'li belediyelerin 23-24-25-26 Ekim tarihlerindeki kutlama, konser, kültür sanat ve benzeri etkinlikleri TUSAŞ saldırısı nedeniyle ertelemişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin de ertelendiğini duyurdu.


Belediye'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar dendi:

"Cumhuriyet bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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