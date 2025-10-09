Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti

HABER MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır" ifadesi kullanıldı.

İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABB'YE KONSER HARCAMALARI SORUŞTURMASIABB'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 14 kişi, 23 Eylül'de gözaltına alınmıştı.



Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç. hakkında tutuklama kararı vermişti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A, Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D ve L.E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmişti.



Konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5'i tutuklu 14 kişi hakkında, "nitelikli zimmet" suçlamasıyla 12'şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, nitelikli zimmet suçunun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında 31,5 yıla, 6 kişi hakkında ise 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.