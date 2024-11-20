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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması: 2 kişi görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı ve Koordinatörü soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

Güncel
  • 20.11.2024 00:34
  • Giriş: 20.11.2024 00:34
  • Güncelleme: 20.11.2024 00:43
Kaynak: ANKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması: 2 kişi görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına yönelik tartışmalar sürerken 2 kişinin görevden alındığı belirtildi.

ABB'de konser soruşturmasına ilişkin gelişmeler ve tartışmalar sürerken dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

ABB kaynaklarından alınan bilgiye göre, devam eden konser harcamaları iddiaları soruşturması kapsamında 2 kişi görevden alındı.

Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.

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