Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser soruşturması: 2 kişi görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına yönelik tartışmalar sürerken 2 kişinin görevden alındığı belirtildi.

ABB'de konser soruşturmasına ilişkin gelişmeler ve tartışmalar sürerken dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

ABB kaynaklarından alınan bilgiye göre, devam eden konser harcamaları iddiaları soruşturması kapsamında 2 kişi görevden alındı.

Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındı.