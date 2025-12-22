Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklar için sanat dolu aralık ayı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aralık ayı boyunca Kocatepe Kültür Merkezi’nde çocukları sanatla buluşturuyor. Her cumartesi günü ücretsiz olarak düzenlenen yaratıcı atölyelerde çocuklar; sanat, doğa, kent ve duygu farkındalığını kolektif üretimle deneyimliyor. Program, 27 Aralık’ta Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümüne özel tematik atölyelerle devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanatsal, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla aralık ayı boyunca Kocatepe Kültür Merkezi’nde ücretsiz yaratıcı atölyeler düzenliyor. ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program kapsamında çocuklar, her cumartesi kolektif üretimi teşvik eden atölyelerde bir araya geliyor. Atölyelerde çocuklar; birlikte düşünme, empati kurma ve planlama yapma becerilerini geliştirirken hayal güçlerini de kullanma imkanı buluyor.

27 Aralık'ta özel tematik atölyeler

Bu hafta düzenlenen “Bu Bizim Şehrimiz Kolektif Kolaj Atölyesi” ile “Ormanlar Diyarı Atölyesi”nde çocuklar hayal güçlerini kullanarak ortak çalışmalar yaptı. Atölye programı, 27 Aralık Cumartesi günü “Zaman Yolculuğu: 27 Aralık’ın Çocukları Atölyesi” ve “Ankara’nın Sembolleri Atölyesi” ile devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 0312 507 45 69 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek.

Hisleri Harika Çocuk Sanat Atölyeleri Kurucusu ve Eğitmeni Özge Çavuşoğlu, atölyelerin amacına ilişkin şunları söyledi:

"Çocukların ‘Keşke bütün şehirler önce böyle planlansa’ demesi bizim için çok kıymetli"

"Ekip olarak çocuklarla sanat ve tasarım yoluyla topluluk olma, aidiyet ve duygu farkındalığı gibi konuları çalışıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara iyi içerikleri ulaştırma üzerine yaptığı bir proje bu. Biz de herhangi bir çocuk etkinliğinden öte kazanımlı atölyelerin, sanat ağırlıklı atölyelerin bu şekilde yaygınlaştırılmasını çok değerli buluyoruz. Katılımcılar da ebeveynler de bu konuda çok güzel geri bildirimlerde bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kocatepe Kültür Merkezi’nde üç haftalık programlar organize ettik. Kolektif üretimle çocuklar birlikte düşünmeyi, empati kurmayı ve planlama yapmayı öğreniyor. ‘Bu Bizim Şehrimiz’ atölyesinde çocuklar hayallerindeki şehri planlıyor, ihtiyaçları belirliyor ve herkesi gözeten bir şehir kurguluyor. Çocukların ‘Keşke bütün şehirler önce böyle planlansa’ demesi bizim için çok kıymetli."

Atölyelere katılan çocuklardan bazıları ise düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Öykü Zorlu: “Bugün Türkiye haritasını tamamen bir orman yapıyoruz. İlk kez geliyorum ama buranın çok güzel bir atölye olduğunu hissediyorum.”

-Aras Çınar: “Türkiye’deki ormanlara ait eşyaları koyuyoruz. Çok güzel bir orman çıkacak.”

-Begüm Tunç: “Türkiye haritasını ağaçlarla dolduruyoruz. Mutluyum, çok güzel bir yer.”