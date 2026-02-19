Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden içme suyu açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Gerede Atıksu Arıtma Tesisi'nin kolektör hattında meydana gelen taşmaların, Ankara'ya içme suyu sağlayan havzaya karıştığı" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bahse konu olay, bazı yerleşim yerlerinde yağmursuyu altyapısının yetersizliği nedeniyle atıksu kolektör hattında oluşan debi artışı sonucu meydana gelmiştir. Teknik ekiplerimiz sahada derhal inceleme yapmış, gerekli müdahale aynı gün gerçekleştirilmiş ve havzaya atıksu deşarjı ivedilikle önlenmiştir" denildi.

"'Ankara suyuna atıksu karışıyor' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denilen açıklamada, "Endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Gerede’den gelen su, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisimizde arıtılmakta; süreç hem kurumumuz hem de Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında Ankara’nın içme suyu kalitesi hakkında daha önce de çeşitli tarihlerde açıklama yapmamıza rağmen, son günlerde özellikle Gerede su temin sistemi üzerinden yeni bir karalama kampanyasının yürütüldüğü görülmektedir.

'Ankara suyuna atıksu karışıyor' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Ankara’da içme suyu kalitesi yalnızca kurumumuz tarafından değil, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kamu kurumları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

Bilindiği üzere Ankara’ya içme suyu, Gerede Tüneli aracılığıyla Ulusu Çayı’ndan sağlanmaktadır. Gerede ilçesi hizmet alanımızda bulunmamasına rağmen, Çamlıdere Barajı içme suyu kalitesinin korunması amacıyla atıksu kolektör hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi yatırımı Genel Müdürlüğümüz sorumluluğuna alınmıştır.

Bahse konu olay, bazı yerleşim yerlerinde yağmursuyu altyapısının yetersizliği nedeniyle atıksu kolektör hattında oluşan debi artışı sonucu meydana gelmiştir. Teknik ekiplerimiz sahada derhal inceleme yapmış, gerekli müdahale aynı gün gerçekleştirilmiş ve havzaya atıksu deşarjı ivedilikle önlenmiştir.

Endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Gerede’den gelen su, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisimizde arıtılmakta; süreç hem kurumumuz hem de Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Bunun böyle olduğu bilinmesine rağmen, kamuoyu bile bile yanlış yönlendirilmekte; vatandaşlarımız paniğe sevk edilerek sorumsuz bir tutum sergilenmektedir. Bu yaklaşım, kamu yararına değil; algı oluşturmaya hizmet etmektedir.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesilen cezaya hukuki itirazlar yapılacaktır."