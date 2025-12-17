Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs terminalinde kalan yurttaşlara ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son bir haftada Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) tespit edilen 11 kişinin barınma evlerine yerleştirildiğini bildirdi.

ABB, artan geçim sıkıntısı nedeniyle ev ve pansiyon kiralarını karşılayamayan yurttaşların Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yaşamasıyla ilgili haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

AŞTİ'de zabıta ekipleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenli olarak saha çalışması yürütüldüğüne değinilen açıklamada, terminalde barınma ihtiyacı bulunan yurttaşların tespit edildiği, isteyen yurttaşların büyükşehir belediyesine ait barınma evlerine yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: