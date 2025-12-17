Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden otobüs terminalinde kalan yurttaşlara ilişkin açıklama
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde barınmak zorunda kalan yurttaşlara ilişkin haberlerin ardından açıklama yapan ABB, son bir haftada 11 kişinin barınma evlerine yerleştirildiğini bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son bir haftada Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) tespit edilen 11 kişinin barınma evlerine yerleştirildiğini bildirdi.
ABB, artan geçim sıkıntısı nedeniyle ev ve pansiyon kiralarını karşılayamayan yurttaşların Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde yaşamasıyla ilgili haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
AŞTİ'de zabıta ekipleri ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenli olarak saha çalışması yürütüldüğüne değinilen açıklamada, terminalde barınma ihtiyacı bulunan yurttaşların tespit edildiği, isteyen yurttaşların büyükşehir belediyesine ait barınma evlerine yerleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bu kapsamda, son bir hafta içerisinde AŞTİ'de 11 vatandaşımız tespit edilmiş ve bu vatandaşlarımız barınma evlerimize yerleştirilmiştir. Ancak zaman zaman, ekiplerimizin tüm bilgilendirme ve yönlendirmelerine rağmen barınma evlerimize gitmek istemeyen vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Barınma evlerimizde kalan vatandaşlarımızın konaklama, sıcak yemek, temizlik ve hijyen, kıyafet ve sağlık yönlendirmeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları Ankara Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır."