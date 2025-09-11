Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan ailelere ücretsiz düğün salonu

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelere yönelik bir hizmeti daha hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının düğünlerini ücretsiz yapabileceği yeni düğün salonları, Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nda hizmete açıldı. Yeni salon, ilk düğüne ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sosyal destek alan ailelerin çocuklarının en mutlu günlerine katkı sağlamak amacıyla Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nda yeni düğün salonları hizmete açıldı. Kuzey Yıldızı’ndaki salon, ilk düğününü yaptı. Sibel ve Burak Tek çifti, ABB’nin sağladığı salon, organizasyon ve süsleme desteğiyle dünya evine girdi.

"İhtiyaç sahibi çiftlerimize ücretsiz tahsis edilmektedir"

Tez çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler ve Barınma Hizmetleri Şube Müdürü Esin Mızrak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal destek alan vatandaşlarımızın en mutlu günlerinde de yanlarında olmayı görev biliyoruz. Keçiören Kuzey Yıldızı’nda bulunan düğün salonumuzda ilk düğünümüzü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 350 kişilik kapasiteye sahip salonumuz hem kapalı hem de açık alanıyla ihtiyaç sahibi çiftlerimize ücretsiz olarak tahsis edilmektedir. Salon süslemesi, organizasyon desteği ve ikramlar da belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Zorlu ekonomik şartlarda gençlerimizin yuvalarını daha huzurlu bir şekilde kurmalarına katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Böyle bir sosyal projenin hayata geçirilmiş olması mükemmel"

Dünya evine giren Burak Tez ise "Öncelikle teşekkür ederiz. Sayın Başkan’ımız Mansur Yavaş böyle bir organizasyon yaptığı için gerçekten çok mutlu olduk. Bize çok büyük faydası oldu. Böyle bir sosyal projenin hayata geçirilmiş olması mükemmel bir duygu. Çok mutluyuz. Bu mutlu günümüzde güzel bir organizasyon olmuş" ifadelerini kullandı. Sibel Tez ise "Böyle güzel bir gece düzenlendiği için teşekkür ederiz. Her şey kusursuz ve mükemmel" diye konuştu.

Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’ndaki ücretsiz düğün salonlarından yararlanmak için tek şart, çiftlerden birinin ABB’den sosyal destek alıyor olması. Salon süslemesi ve organizasyon desteği de tamamen belediye tarafından karşılanıyor. Başvurular, https://dugunsalonu.ankara.bel.tr internet adresi üzerinden yapılabiliyor.