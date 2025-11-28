Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye destek: Çubuk’taki modern "Ürün İşleme Tesisi" hızla yükseliyor

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tarımsal üretimi güçlendirmek ve yerel üreticiyi desteklemek amacıyla Çubuk’ta modern bir "Ürün İşleme Tesisi" inşa ediyor. Toplam 18 bin metrekarelik alanda hızla yükselen 4 binalı tesis, yerel üreticilerden alınan tarım ürünlerinin işlenerek halkın hizmetine sunulmasını sağlayacak.

Ankara’da tarımsal üretimi güçlendirmeye yönelik yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticinin ekonomik olarak güçlenmesi ve yerel üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Çubuk Yazır Mahallesi’nde, yerel üreticiden alınan tarım ürünlerinin işlenerek halka sunulmasını, sevkiyat süreçlerinin ise daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. Ürün İşleme Tesisi’nin yapımı sürüyor.

Tarım sektörünün gelişimine katkı

Toplam 18 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje kapsamında 3 bin 300 metrekarelik ürün işleme tesisi, 330 metrekarelik idari bina, 360 metrekarelik selektör tesisi ve güvenlik birimleri yer alıyor. Kısa süre içinde tamamlanması planlanan ve modern teknolojiyle donatılan tesisin, tarım sektörünün gelişimine katkı sunması hedefleniyor.