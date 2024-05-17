Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yurttaşlara 'sahte reklam' uyarı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın yapay zeka yöntemiyle sesinin taklit edildiği ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığını bildirerek, yurttaşları uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sahte reklamlar konusunda yurttaşlara uyarıda bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yapay zekâ yöntemiyle sesinin taklit edildiği ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı..
Açıklamada, "Bu tarz art niyetli girişimlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz" uyarısı yapıldı.