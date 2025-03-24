Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 9 personeline konser soruşturması izni

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen ve müfettişler tarafından incelemeye alınan 130 konserden 33'ü hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar aldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin bir süre önce müfettişler tarafından incelemeye alındığı hatırlatıldı.

Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtilerek, "Söz konusu inceleme sonucunda 97 konser için herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiş, bu etkinliklerle ilgili soruşturma izni verilmemiştir. Ancak 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır" denildi.

İTİRAZDA BULUNULACAK

Belediyeden yapılan açıklama, "Önemle belirtmek isteriz ki bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Karara konu olan ve hakkında inceleme yapılan 9 belediye çalışanı, hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunacaklardır" ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, yazılı açıklama yaparak, "İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması başlatıldı” iddiası manipülasyon içermektedir.

İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 9 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir.

Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."