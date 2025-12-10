Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma destekleri sürüyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), manda yetiştiricilerine ücretsiz kaba yem ve arpa desteğinde bulundu. Gölbaşı ATA Çiftliği’nde yetiştirilip hasat edilen macar fiği, arpa ve buğday karışımlarından balya haline getirilen 34,5 ton kaba yem ve hayvan yemi olarak kullanılan 23 ton arpa; 25 ilçedeki toplam 92 yetiştiriciye yüzde yüz hibe ile ulaştırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvan yetiştiricilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçmiş yıllarda başlatılan kaba yem ve yemlik arpa desteği bu yıl da gerçekleştirildi.

ATA Çiftliği’nde üretilen kaba yem ve yemlik arpa hasat edilerek, manda yetiştiricilerine yüzde yüz hibe ile ulaştırıldı.

Toplam 25 ilçede 92 manda yetiştiricisine 34,5 ton (Bin 380 balya) kaba yem ve 23 ton (460 torba) yemlik arpa dağıtımı çiftçinin yüzünü güldürdü.

"Toplam 92 yetiştiriciye kaba yem ve arpalarımızı yüzde yüz hibeli olarak dağıttık"

Yerli üreticilere yönelik destekleri çeşitlendirerek sürdüreceklerini dile getiren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Şube Müdürü Hasan Karakuş, dağıtımlarla ilişkin olarak, şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gölbaşı ATA Çiftliği’nde yetiştirilen kaba yemler yetiştiricilerimizle buluştu. Tritikale, macar fiği, arpa ve buğday karışımlarını balya hâline getiriyoruz, kaba yem olarak yetiştiricilerimize dağıtıyoruz. Buna ilave olarak torbalanmış hayvan yemi olarak kullanılacak arpaları da yetiştiricilerimizle buluşturduk. Bu proje kapsamında kaba yem ve torbalanmış arpalar Ankara’daki 25 ilçede manda yetiştiriciliği yapan vatandaşlara dağıtıldı. Kırsal Hizmetler’in daha önce kullanmış olduğu KIRBİS üzerinden başvuru yapan toplam 92 yetiştiriciye kaba yem ve arpalarımızı yüzde yüz hibeli olarak dağıttık."

"Yem desteği bize çok fayda sağladı, bir nebze de olsa rahatlattı"

Hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler, Büyükşehir’in destekleri sayesinde ayakta kaldıklarını ifade ederken, yem desteğinden duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Baydar: "Verilen tüm destekler için teşekkür ederim. 12 tane camızım var. Süt üretiyoruz. Sağması zor, bakımı zor. Yem almakta ekonomik olarak zorlanıyoruz. Camız sütü çocukların gelişimi için çok önemli. Camız üretimini artırmamız gerekiyor. Yem desteği bize çok fayda sağladı, bir nebze de olsa rahatlattı."

-Bayram Özdemir: "Çiftçilere verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum Büyükşehir’e. 5 tane mandam var, yem desteği bizi rahatlattı."

-İsa Doğanay: "Bizim için büyük bir nimet bu yem desteği. Kendi çabalarımızla camızlara bakıyoruz. Eşimle beraber hayvancılık işi yapıyoruz. 45 mandam var. Manda olarak ilk kez destek aldım. Büyükşehir’in nohut, mazot, tohum gibi verdiği desteklerden de yararlandım. Bana bayağı faydası oluyor. Mandacılık bir sevda. Hepsini kendim yetiştirdim. Ankara’da mandacılık diğer illere göre az. Büyükşehir’in destekleri sayesinde biz yok olmaya başlayan camız üretimini yaşatmaya ve ilerletmeye çalışıyoruz."