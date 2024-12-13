Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifesinde yüzde 30,2 oranında zam yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, su tarifesinde yüzde 30,2 oranında zam yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan bilgilendirmeye göre ASKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinde artış yaptı. Yapılan yeni düzenleme ile "su+atık su bedeli" yüzde 30,2 oranında artışla 35 TL oldu.

Öte yandan, sosyal yardım alan vatandaşların suya 10 metreküpe kadar metreküp başına 1 TL'den, şehit ve gazi aileleri, engelliler ve üniversiteli öğrencilerin ise yüzde 50 oranındaki indirimden faydalanmaya devam edeceği kaydedildi.