Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde yüz yerli besi eti satışlarına devam ediyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin dört bir yanına yüzde yüz yerli besi et ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor. Başkent Marketler'in yanı sıra ramazan ayının gelmesiyle başlayan satışlar kapsamında toplam 26 bin kilogram et satışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sağlıklı ve kaliteli pek çok ürün ve et çeşitlerinin bulunduğu Başkent Marketler ile hem üreticiyi hem de tüketiciyi desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası Başkent Marketler ve Mobil Marketler aracılığı ile ramazan ayı boyunca Başkentin dört bir yanına et ürünleri ulaştırıyor. 19 Şubat Perşembe günü başlayan satışlar kapsamında toplam 26 bin kilogram et satışı gerçekleştirildi.

GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe, Ulus Hali Başkent Market şubeleri ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası ile 3 Başkent Mobil Market’te yerli üreticilerden temin edilen yüzde yüz yerli et ürünlerinin satışı, 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Mobil Marketler'in satış gerçekleştirecekleri noktalar sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

"Çok memnunuz, fiyatlar uygun"

Mobil marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Gürbüz: "Mansur Başkan’ımızın yaptığı her şey dört dörtlük. Bu çok isabetli olmuş, çok çok güzel olmuş. Kasabın etine bakarak bu güzel."

-Veysel Yavuz Karakoç: "Mansur Yavaş’ı tebrik ederim. Ben depremzedeyim. Mansur Başkan her zaman destek verdi bize. Kurban olayım ben ona."

-Ayhan Taş: "Büyükşehir olmasa milletin hali ortada. Burası marketlere göre uygun."

-Ayşe Turhan: "Fiyatını uygun bulduğum ve güvenilir olduğu için buraya geliyorum. Biz emekliyiz fiyat bizim için önemli."

-Fatih Kökeş: "Ülkenin ekonomik şartları belli. Pek çok ihtiyacımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Ramazanda da en uygun fiyatlar burada. Yerli besicinin desteklenmesi için Büyükşehir'in çalışmalarını da biliyorum."

-Cahit Demirağ: "Çok memnunuz, fiyatlar uygun; piyasada 800-850 lira kıyma, burada 700 lira, çok uygun. Bu fiyata serbest piyasada bulmak mümkün değil."

-Eşref Önkan: "Market market millet geziyor zaten, fiyatlar belli. Çok güzel bir şey bu."

-Faris Yılmaz: "Üreticinin desteklenmesi lazım, geleceğimiz onlara bağlı. Sayın Başkan’ımızın bu konudaki hassasiyetini de övgüyle savunurum. 7-8 aydır et almadım, şimdi alacağım."

-Sakine Çağlayan: "Her yerden güvenip et alamıyoruz. Yerli olduğu için çok daha iyi oldu. Mansur beye çok teşekkür ederim halkı düşünen bir insan takdir ediyoruz."

-Hüseyin Derin: "Halkımızın yararına yapılan her iş güzel. Bu memlekete çivi çakandan Allah razı olsun."

-İsmail İpek: "Sabah et almıştım, şimdi bir daha almaya geldim. Taze oldukça. Ben yerli kasaplara da bakıyorum oradan en az 150, 200 lira aşağıda fiyatı. Hele ki ramazanda çok iyi oldu."

-Kifayet Aksuna: "Uygulama güzel. Etten de memnun kalacağıma inanıyorum. Mansur Başkan bir tane."

-Gülbeyaz Ayar: "Çok güzel bir avantaj. Başka yerlere gidemiyoruz, mahallemize geldiği için, bize kolaylık tanıdığı için Büyükşehir’e teşekkür ederim."

-Yücel İleri: "Çok güzel gerçekten. Kasapta bin 100, burada 700 TL. Çok uygun, sağ olsunlar. Beğendim."