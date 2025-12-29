Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), buzlanma riskine karşı vatandaşları uyararak, “Kent genelinde tüm ana arterlerimiz ve bağlantı yollarımız ulaşıma açıktır” açıklamasını yaptı.

ABB’nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kent genelinde tüm ana arterlerimiz ve bağlantı yollarımız ulaşıma açıktır. Buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.