Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden buzlanma uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, kent genelinde tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu, ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Güncel
  • 29.12.2025 09:07
  • Giriş: 29.12.2025 09:07
  • Güncelleme: 29.12.2025 09:14
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), buzlanma riskine karşı vatandaşları uyararak, “Kent genelinde tüm ana arterlerimiz ve bağlantı yollarımız ulaşıma açıktır” açıklamasını yaptı.

ABB’nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kent genelinde tüm ana arterlerimiz ve bağlantı yollarımız ulaşıma açıktır. Buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyoruz. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

