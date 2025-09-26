Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E 23 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Ardından bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

3 gün gözaltında kalan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen 14 kişinin savcılık sorgularına başlandı. Şu ana kadar 3 kişi ifade verirken, savcılık sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri sırasında gözaltına alınanların yakınları da adliyedeydi.

9 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9’u tutklanma, 5’i adli kontrol kararıyla mahkemeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç'nin Zimmet ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından tutuklanmaları talebiyle,

Şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S. E, Gurudan Şirketi sahibi A. A ve Yalınayak Şirketi ortakları E. D ve L. E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O. C. T adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir.