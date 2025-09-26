Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: Adliyeye sevk edilen 14 kişinin ifade işlemleri başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E 23 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Ardından bir kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI

3 gün gözaltında kalan 14 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen 14 kişinin savcılık sorgularına başlandı. Şu ana kadar 3 kişi ifade verirken, savcılık sorgusunun bugün tamamlanması bekleniyor. İfade işlemleri sırasında gözaltına alınanların yakınları da adliyede bekleyişini sürdürüyor.

İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilmeleri bekleniyor.