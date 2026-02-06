Ankara Büyükşehir'den Melih Gökçek başvurusu: Bülent Arınç detayı dikkat çekti

Danıştay Birinci Dairesi, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve dönemin belediye yöneticileri hakkında, “İmar planı değişiklikleri yoluyla haksız menfaat sağlandığı” iddiasıyla yapılan şikâyetin, “İşleme konulmamasına” yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı. Gelişmenin ardından Mansur Yavaş idaresindeki ABB’nin harekete geçerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu öğrenildi.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Melih Gökçek ile ilgili 10 yıldır beni çağıracak bir savcı çıkmadı” diyen eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın tanık olarak dinlenmesi talep edildi.

“RANT TRANSFERİ”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu’na yazılan talep dilekçesinde, “Bülent Arınç’ın tanık olarak dinlenmesi ve ivedilikle soruşturma izni verilmesinin” istendiği bildirildi.

Dilekçede, “FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı olduğu yargı kararlarıyla sabit olan şahıs ve şirketlere” Gökçek döneminde rant transferi yapıldığı öne sürülerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Şikâyetimiz, imar artışı yetkisinin, terör örgütünün finansmanı amacıyla kötüye kullanılması, parçacıl plan tadilatlarıyla kişilere haksız menfaat sağlanması ve bu suretle kamu güvenliği ile şehircilik ilkelerinin ağır biçimde ihlal edilmesidir. Beş yıldır devam eden, ancak somut bir ilerleme kaydedilmeyen bu soruşturmada, delillerin zamanla kaybolma ihtimali bulunmaktadır.

İ. Melih Gökçek’e yönelik, ‘Paralel yapıya Ankara’yı parsel parsel sattı’ ifadesini kullandığı tüm kamuoyu tarafından bilinen eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 13 Ocak 2026 tarihinde katıldığı canlı yayında kendisine bu ifadesinin hatırlatılması üzerine, ‘O günden bu yana tam 10 yıl geçti, tek bir savcı bile beni ifadeye çağırmadı. Savcılar çağırsa ifade vermeye giderim’ şeklinde çağrıda bulunmuştur.

İmar usulsüzlükleri ve FETÖ ile olan organik bağlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olduğunu ikrar eden Bülent Arınç’ın, Danıştay kararındaki, ‘Menfaat sağlama’ olgusunun aydınlatılması amacıyla ivedilikle tanık sıfatıyla ifadesine başvurulmalıdır.”