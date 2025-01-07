Ankara Büyükşehir'den Osman Gökçek'e sert sözler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yaptığı açıklamalara sert sözlerle tepki gösterdi.

Belediye'den yapılan duyuruda, Osman Gökçek için "Siyaseti kendine mesken tutan meczup bir politik meftanın, edep yoksunu yavrusu" nitelendirmesi yapılırken, "Milletin değerlerini iftiralarına takarak, şarlatanlık yapmaya çalışıyor!" denildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi: "Kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili olarak; iddia edilen hususların bir kısmı teftiş kurulu tarafından incelenmiştir. Diğer konular ise derhal araştırılmaya başlanmıştır.

Ancak özellikle ifade etmek isteriz ki; Elinde delil olduğunu iddia eden herkesin gideceği adres bellidir: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı."

"Bilinmelidir ki; Ankara Büyükşehir Belediyesinde suç işleyen asla korunmaz" denilen açıklamada, "Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda görüyoruz; Hırsıza 'hırsız' olduğunu unutturursanız, kendini erdem abidesi sanmaya başlar."