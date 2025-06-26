Ankara Büyükşehir'den sosyal destek alan ailelerin çocuklarına destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar özel işletmede faaliyet gösteren Göksu Parkı içindeki tesisi, “Sosyal Yaşam Adası” adıyla sosyal destek alan ailelerin çocukları için düğün salonuna dönüştürdü.

Ayrıca Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nda yer alan 250 kişilik düğün salonu yine sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün ve kına organizasyonları için hazır hale getirildi.

Göksu Parkı’ndaki tesiste yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 1000 metrekarelik alanda 750 kişilik büyük salon ve 300 metrekarelik alanda 250 kişilik küçük salon, modern altyapısı ve şık iç mekân tasarımıyla hizmete hazır hale getirildi. Toplamda 2 bin metrekarelik alana sahip tesisin havalandırma, ısıtma-soğutma ve ses sistemleri de tamamen yenilendi.

ÜCRETSİZ HİZMET TEMMUZDA BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan aileler evlilik hazırlığında olan çocukları için temmuz ayından itibaren ücretsiz düğün salonu hizmetinden yaralanabilecek. Her iki düğün salonu için de başvurular, https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/ adresinden yapılabilecek.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Güven, hayata geçirilen yeni hizmet modeliyle ilgili şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayatlarını birleştirmek isteyen ancak maddi imkânları kısıtlı olan ailelerimiz için yeni bir hizmet modelini daha hayata geçiriyoruz. Toplumsal dayanışmanın gücüne olan inancımızla, Belediye’mizden sosyal destek alan çiftlerimize tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek iki düğün salonumuzu hizmete sunuyoruz. Mutluluğa atılan ilk adımda; dayanışma, umut ve sevginin buluştuğu bu özel platformda, her çiftimizin içtenlikle ‘evet’ diyebileceği bir gün yaşamasını diliyoruz.”