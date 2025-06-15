Ankara Büyükşehir'den suda tasarruf hamlesi: 0-10 metreküpe yüzde 10 indirim

BirGün/ANKARA

Küresel ısınmanın Dünya üzerindeki tehdidi, her geçen yıl daha da derinleşiyor. Dereler, ırmaklar ve göller kururken su kaynakları birer birer tükeniyor. Türkiye’de de büyükşehirler başta olmak üzere, kalabalık nüfuslu kentlerde su sorunları yaşanıyor.

Yerel yönetimler, su sorununun çözümü için adımlar atarken Ankara Büyükşehir Belediyesi de “Su tüketiminde tasarruf” amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamanın amacı, “Su kullanımında tasarrufa teşvik etmek” olarak açıklanıyor.

TÜKETİMDE TASARRUF

Edinilen bilgiye göre, “Tüketimde tasarrufa teşvik” gerekçesiyle hayata geçirilecek yeni uygulama ile kademeli su tarifesi uygulanan konutlarda 0-10 metreküp aralığında su kullanan abonelere yüzde 10 indirim öngörülüyor.

Kademeli su tarifesi uygulanan konutlardaki su abonelerinin yüzde 61’inin 0-10 metreküp aralığında su tükettiğini belirten ABB kaynakları, “Suyu tasarruflu kullanan Ankaralıların indirimden yararlanacağını” anlatıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nce (ASKİ) konutlara uygulanan kademeli su tarifesinde, aylık 10-15 metreküp su tüketimi olan abonelere ise fazladan bir tutar yansımayacağı ifade ediliyor.

Uygulamanın, “Ankara’nın yeterli yağış alması, barajların yeterli seviyede suya ulaşması” durumunda ise sonlandırılacağı ve eski tarifeye dönüleceği belirtiliyor.