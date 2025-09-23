Ankara Büyükşehir'e soruşturma: Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Gazeteci Ünsal Ünlü'ye konuşan Yavaş, "Biz bu döneme (2021-2024) ilişkin kendi incelememizi yaptık daha önce. Buna ilişkin sorular geldiğinde. Kaldı ki mülkiye müfettişleri de yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı burada" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, "Şimdi işin içine ihaleye fesat karıştırmak falan gibi bir şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" tepkisini gösterdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A ve S.Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A.A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E.D ve L.E, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla gözaltına alındı.