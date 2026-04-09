Ankara Çağdaş Hekimler'den Ankara Tabip Odası seçimleri öncesi 'Bir şey yapmalı' çağrısı

BirGün/ANKARA

Ankara Tabip Odası seçimleri 11-12 Nisan tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapılacak. Yeni dönemde yönetim için adaylığını açıklayan Ankara Çağdaş Hekimler grubu tarafından yapılan açıklamada, meslek odalarına yönelik siyasi müdahalelere dikkat çekildi.

Açıklamada, uzun süredir iktidarın meslek örgütlerini kendi çizgisine çekmeye çalıştığı öne sürülerek, seçimlerin bu açıdan kritik bir eşik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, hekimlerin seçim sürecini iki temel soru üzerinden değerlendireceği ifade edildi:

“Tabip odasında nasıl bir anlayış hakim olmalı?” ve “Bu anlayışı kimler temsil etmeli?”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Elbette eksiklerimiz de olabilir. Gelişmenin, ilerlemenin yolu içgörü sahibi olmaktan, kendisine sadece güzellemeyle bakmayıp eleştirel yaklaşmaktan geçiyor. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalıştık ve deneyimler ışığında daha iyisini yapabilmek için ‘Bir şey yapmalı!’ diyen Ankara Çağdaş Hekimler olarak aşağıdaki 2026-2028 aday listesini oluşturduk.

Şimdi yine bir eşikteyiz. Ne yazık ki yine ATO’yu Bakanlığın ve mevcut iktidarın bürosu haline getirmek isteyen anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayışın temsilcileri “Beyaz Önlük” adı altında seçimlere giriyor. Oda’nın bakanlığın bürosu olmasına karşı duran da iki liste var.

NESNEL FARKLILIKLARI AŞAMADIK

Ankara Çağdaş Hekimler adıyla seçime giren bizler, Çağdaş Hekimler adıyla seçime giren arkadaşlarımızla bir demokratik meslek kitle örgütü olan tabip odalarının misyonu, işlevi ve kurumsal işleyişi konusunda uygulamada giderek açılan ciddi bir açı farkı yaşadık, yaşıyoruz. Bu farklılık sonucunda ortaya çıkan ayrım son derece nesnel gerekçelere dayanıyor. Ayrımın kişisel nedenlerden kaynaklanmaması aşılabilme şansını da artırıyor. Bu dönem aşamadık, umuyor ve diliyoruz ki Pazar günkü seçimden sonra, 2026-2028 döneminde, bozulan birlikte olma zeminini Oda’da birlikte çalışarak hekimce ve dostça onaracağız.

Ankara Çağdaş Hekimler olarak seçime ve Oda’nın geleceğine bu açıdan yaklaşıyoruz ve çok önemsiyoruz. Yapılan her karma liste, seçime şu ya da bu nedenle gelmeme, şu ya da bu nedenle protesto etme ATO’yu Bakanlığın bürosu olmaya yaklaştıracaktır. Biz inanıyoruz ki bir önceki seçimde başarıldığı gibi, tepkisellikle değil sağduyuyla, bilinçle oy kullanan, daha iyi bir Cumhuriyette yaşama özlemi olan Ankaralı hekimler 12 Nisan Pazar günü sandığa ‘Bir şey yapmalı!’ diyerek gelecek.

Hekimler aşağıda tek tek isimlerini yazdığımız her bir meslektaşımızda somutlaşacak oylarıyla yeni bir dönemin ayrıştırıcı olmayan, onarıcı ve daha geniş ve kapsayıcı birlikte yürüyüşünün zeminini kuracaklar. 2026-2028 “Bir şey yapmalı!” diyen Ankara Çağdaş Hekim adayları Oda’da bütün hekimlerin çalışmasına güvence oluşturacak, kimseyi ötekileştirmeyecek bir iklimi yaratmayı ve dayanışma içinde üretmeyi vaat ediyor.

Her zaman olduğu gibi listemizin harcını, ana omurgasını asistan hekimler, şehir hastanelerinin hekimlik değerlerini zorlayan uygulamalarına karşı çaba harcayan uzman hekimler, 112’de, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezleri, muayenehane, işyeri ve kurumlarda, üniversiteler, vakıf hastaneleri ve özel hastanelerde çalışan iyi hekimlik ve halk sağlığı mücadelesinin çok sayıda isimsiz temsilcisi oluşturuyor.”

ANKARA ÇAĞDAŞ HEKİMLER ADAY LİSTESİ

Grup, Ankara’daki hekimleri 12 Nisan Pazar günü sandığa gitmeye çağırarak, “daha iyi bir sağlık sistemi ve daha iyi bir ülke” hedefi için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yönetim Kurulu Adayları: Özgür Canoler, Emel Sakınç Çağlar, Zafer Çelik, Tansu Ulukavak Çiftçi, Hulusi Sabri Dokuzoğuz, Buket Gülhan, Gülsüm Zuhal Kamış

Denetleme Kurulu Adayları: Asuman Doğan, Cenk Er Aslı Tuncer

Onur Kurulu Adayları: Huban Atilla, Ömer Cengiz, Fuat Kalyoncu, Bektaş Kaya, Mine Önal

TTB Büyük Kongre Delege Adayları: Alpay Azap, Muharrem Baytemür, Mehmet Sezai Berber, Bilge Ceydilek, Aliye Mine Coşkun ,Selçuk Dağdelen, Kubilay Dervişoğlu, Gülriz Erişgen, Şehsuvar Ertürk, Özlem Gülbahar, Hakan Güzel ,Bayazıt İlhan, Cem Kılıç, Kemal Oskay ,Çağla Sarıkaş, İskender Sayek, Dilek Surav, Nilüfer Ustael, Güler Gözüdeli Yar, Ercan Yavuz