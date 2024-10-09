Ankara Çevre Yolu’nda kaza yapan tır alev aldı

Ankara Çevre Yolu’nda kaza yapan bir tırda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu İncek mevkiinde seyir halindeki tır kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası tırda alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kaza sonrası alev alan tırın görüntüsü yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.