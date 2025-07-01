Ankara CHP Gençlik Kolları'nın yürüyüşüne polis müdahalesi

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 100. gününde bugün Ankara Güvenpark'ta toplanma kararı alan CHP Gençlik Kolları'nın yürüyüşüne polis müdahale etti.

CHP Ankara Gençlik Kolları, saat 19.00'da Güvenpark'ta toplanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bugün akşam saatlerinde yapılacak eylem öncesi Güvenpark'a doğru yola çıkan CHP Gençlik Kolları'na polis müdahale etti.

Kısa süreli arbedenin sonrasında yürümek isteyenler polis tarafından abluka altına alındı.

Polis ablukasında yapılan basın açıklamasında şunlar söylendi:

"Bugün demokrasiye sürülen kara lekenin, 15.5 milyon yurttaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuksak edilişinin ve 19 Mart siyasi darbesinin 100. günü. Bu 100 gün boyunca ülkemiz demokrasisine AKP iktidarı kara bir leke çalmıştır. Ülkemizin aydınlık yarınlarına kara bir leke çalmıştır. Ülkemizin demokrasi mücadelemize kara bir leke sürmüştür. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin mirasçıları, bugün demokrasimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmak için buradayız."