Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" iddialarıyla resen soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" miting serisinin 50'nci mitinginde yaptığı konuşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Akın Gürlek, belediye Sayıştay tarafından denetlenir. İçişleri Bakanlığı'nın yolladığı müfettiş denetler. Bir suç bulursa yazar, savcılığa bildirir, savcılık işlem yapar. Geçmişte denetlenmiş bütün dosyaları tekrar alan, tek tek bakan, oradan suç icat etmeye çalışan Akın Gürlek'e diyorum ki, Önceki AK Partili belediyenin yaptırdığının belgeleri poliste var, savcılıkta var. Hırsız arıyorsan, hodri meydan. Yarın Beyoğlu'nun önceki Belediyesi'nin kapısına dayan da görelim. Eğer, hukuk insanıyım diyorsan, yolsuzluğun peşindeyim diyorsan, namusum var, ben herkese eşit davranırım diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş'ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim."

"AKIN GÜRLEK'E SORUYORUM"

19 Mart operasyonunun üzerinden aylar geçmesine rağmen hala iddianamenin yazılmamış olduğına dikkat çeken ve yargısız infaz yapıldığını vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"19 Mart darbesinin üzerinden 161 gün geçti. O günden bugüne ortada iddianame yok, kanıt yok, iftira çok. O günden bugüne yargılanmıyoruz ama infaz ediliyoruz. Yargısız infaza muhatabız. AK Toroslar çetesi, hukuk tarihimize koca bir lekedir. Zekeriya Öz gibi şımartılan bu çete, hem adalete, hem ekonomiye, hem siyasete zarar vermektedir. Bunlar, çete üyesi olmayan şerefli yargı üyeleri için de tehdittir. Türkiye'deki yargıya güvenmek isteyen ama güveni kalmamış 80 milyon vatandaş için de tehdittir. Tuzla mitinginde bir avukatın adını da temin etmeye çalıştığı maddiyatı da ifşa etmiştim. AK Parti'nin kuruluş yıldönümünde onlara kuruluş hediyesi olarak MKYK üyeleri Mücahit Birinci'nin bir tutukluya gittiğini ifşa etmiştik. Yunanistan'a kaçan avukat için de, Mücahit Birinci için de önce Adalet Bakanlığı'na başvurdu, oradan izin aldı. Sonra bunların birisine ev hapsi, bir tanesine yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol verdi. Kendi ayağıyla gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına kaçma şüphesi var diyen, Yunanistan'a kaçarken yakalanana ev hapsi yeter diyen Akın Gürlek'e soruyorum. Sende şu kadar namus varsa, bunu niye yaptığını açıklarsın. Dünya kadar avukatı, evinden alıyorsun, AK Partili avukat olunca Adalet Bakanlığı'na soruyorsun. Bir avukat AK Partili olunca kanuna uymak, muhalifleri savununca kanuna uymamak hangi hukuk adamlığına yakışıyor? Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin Akın Gürlek."