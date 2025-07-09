Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok’a soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, X sosyal medya platformunun yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.