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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok’a soruşturma başlattı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı başka X kullanıcılarıyla ilgili küfürlü içerikler üreten X'in yapay zekası Grok hakkında Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bilişim
  • 09.07.2025 01:17
  • Giriş: 09.07.2025 01:17
  • Güncelleme: 09.07.2025 09:08
Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok’a soruşturma başlattı
FOTOĞRAF: depophotos

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, X sosyal medya platformunun yapay zekası Grok hakkında soruşturma başlattı.

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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