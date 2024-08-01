Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Bedirhan Şener' açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in anneannesini silahla vurarak öldürmesi hakkında yaptığı açıklamada, "şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına karar verildiğini" kaydetti. Başsavcılık, soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, en eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Bedirhan Şener'in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usülüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı" kaydedildi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, "Şüphelinin TCK’nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verildiği" kaydedildi.

Başsavcılık, "Olaya ilişkin soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle sürdürüldüğünü" ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"31.07.2024 günü saat 20:45 sıralarında Ankara ili Çankaya ilçesi Meneviş Sokakta meydana gelen “Kasten Öldürme” olayıyla ilgili olayın faili Bedirhan ŞENER'in (Abdullatif Şener’in oğlu) kendi öz anneannesi olan Leyla ÇETİNER’i ikâmetinde ateşli silahla yaraladığı, kolluk kuvvetinin ikna çabaları esnasında yaralının ikametten çıktığı, 112 ekipleri tarafından müdahale edilerek Ankara Özel Güven Hastanesine kaldırıldığı, Leyla ÇETİNER'in hastanede vefat ettiğinin bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay mahalline gidilerek gerekli incelemelerin yapılması sonrasında maktulün kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morguna sevk edildiği,

Leyla Çetiner’in öldürülmesi olayına ilişkin olarak Türk Ceza Kanununun 82/1-d maddesi kapsamında "Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatına istinaden şüpheli Bedirhan ŞENER’in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usülüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı,

Şüpheli Bedirhan ŞENER hakkında Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün 01.08.2024 tarih ve 2024/33116 sayılı ön raporuna göre; şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda; mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla CMK 74’e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildiren raporuna istinaden Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 01.08.2024 tarih ve 2024/10778 Değişik İş sayılı kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK’nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verildiği,

Olaya ilişkin soruşturmanın, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."