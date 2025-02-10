Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'ye 'kurultay' incelemesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara’da yapılan CHP Kurultayı'nda, "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiası üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine, yetkisizlik kararıyla evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Evrakın gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyulur" denildi.

ÖZEL, GENEL BAŞKAN SEÇİLMİŞTİ

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazanmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurultayın 'şaibeli' olduğunu sık sık dile getirmişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayadan sonra ilk kez konuştuğu KRT'deki yayında "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.