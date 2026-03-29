Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki açıklamaları üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti.

Özel’in, soruşturmaya gerekçe gösterilen sözleri şunlar:

"Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Sen bu ülkede Başbakanlık yaptın, Cumhurbaşkanlığı yaptın. Tarihe başarıları olan, seçimler kazanmış bir Başbakan bir Cumhurbaşkanı olarak geçebilirdin. Yeniden aday olup yenilsen de şerefti. Aday olmayıp çekilsen de. Ancak sen bunun yerine cunta başkanı olmayı, darbe yapmayı, bir darbenin başına geçmeyi tercih ettin. Tarih boyunca bu yaptığın utançla yaşayacaksın, böyle anılacaksın" ifadelerini kullanmıştı.