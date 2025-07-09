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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma açtığı iddia edildi

Bugün bazı kullanıcıların yönlendirmesi sonucunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı başka X kullanıcılarıyla ilgili küfürlü içerikler üreten X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma açtığı iddia edildi.

Bilişim
  • 09.07.2025 01:17
  • Giriş: 09.07.2025 01:17
  • Güncelleme: 09.07.2025 01:25
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma açtığı iddia edildi
FOTOĞRAF: depophotos

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma açtığı iddia edildi.

Soruşturmanın gerekçesinin ise Grok'un bugün bazı kullanıcıların yönlendirmesi sonucunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı başka X kullanıcıları hakkında küfür etmesi olduğu düşünülüyor.

Söz konusu iddia sosyal medyada ve pek çok yayın organında dolaşıma girdi. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve iddia teyit edilemedi.

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