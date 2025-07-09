Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma açtığı iddia edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın X'in yapay zekası Grok hakkında soruşturma açtığı iddia edildi.

Soruşturmanın gerekçesinin ise Grok'un bugün bazı kullanıcıların yönlendirmesi sonucunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı başka X kullanıcıları hakkında küfür etmesi olduğu düşünülüyor.

Söz konusu iddia sosyal medyada ve pek çok yayın organında dolaşıma girdi. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve iddia teyit edilemedi.