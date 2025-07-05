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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dolandırıcılık uyarısı

Ankara Cumhuriyet BaşsavcBaşsavcılığıılığı, kendini başsavcı, savcı, polis veya asker olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan kişilere karşı uyardı.

Güncel
  • 05.07.2025 00:26
  • Giriş: 05.07.2025 00:26
  • Güncelleme: 05.07.2025 00:29
Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan dolandırıcılık uyarısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp para isteyen kişilere inanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sizleri telefonla arayarak kendilerini, başsavcı, savcı, polis veya asker olarak tanıtıp adınız veya banka hesabınız terör soruşturmasına karıştı diyerek sizden para isteyen şahıslara asla inanmayın. Böyle bir durumda resmi makamlara şikayet başvurusunda bulunun" denildi.

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