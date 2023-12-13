Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Konutkent Mahallesi'nde 10 Aralık'ta, otomobilde bulunan bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, otomobildeki saldırıda öldürülen K.A'nın 5 Aralık'ta bir "kasten yaralama" olayına karıştığını tespit etti.

S.Y. adlı kişinin, aralarında husumet bulunan K.A. ve arkadaşlarınca darp edildiğine yönelik şikayetini de değerlendiren güvenlik güçleri, iki olayın bağlantılı olduğunu belirleyerek, S.Y'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada, K.A'nın hayatını kaybettiği saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 3 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 9 şüpheliden ikisi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen S.Y'nin yanı sıra M.S.Ş, N.Y, Y.Y, U.Y, O.Y. ve K.D. ise tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.