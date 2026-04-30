Ankara'da 1 Mayıs alanında BirGün ve Evrensel yasağı

1 Mayıs öncesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nde gerçekleştirilen toplantıdan basına yönelik bir yasak kararı çıktı. Emniyet yetkilileri, 1 Mayıs alanına BirGün ve Evrensel başta olmak üzere; gazete, dergi ve bildiri girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

"GAZETE TARTIŞMASI İLK KEZ GÜNDEME GELİYOR"

Karara tepki gösteren 1 Mayıs Tertip Komitesi’nden Mehmet Aydoğdu, emniyetin "Dağıtım yapılmasına izin vermeyeceğiz. Gidip gazetelerini bayilerden alsınlar" dediğini aktardı. Güvenlik gerekçesiyle yapılan toplantılarda daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını belirten Aydoğdu, şunları söyledi:

“Geçen sene de benzer bir toplantı yapılmıştı ancak gazetelere dair bu tartışma ilk kez gündeme geliyor. Biz tertip komitesi olarak; BirGün ve Evrensel’in günlük gazeteler olduğunu, bu engellemenin alana girişlerde gerginliğe yol açabileceğini belirttik. Ankara’daki bayram kutlaması emniyet eliyle zora sokulmak isteniyor.”

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Basına yönelik engellemelerin 1 Mayıs’ın ruhuna gölge düşüreceğini ifade eden Aydoğdu, kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Emniyet ile tekrar görüşülmesi gerektiğini belirten Aydoğdu, “Basına dönük yasaklamalar asla kabul edilemez” dedi.