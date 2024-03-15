Ankara'da 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölbaşı ilçesindeki yol kontrol noktasında durdurulan tırda yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.