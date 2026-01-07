Ankara'da 10 Ocak mitingine çağrı

Kadın Mitingi Bileşenleri tarafından yapılan ortak açıklamada, siyasi iktidarın kadınların yaşam tarzını ve hukuki güvencelerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı.

İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çıkılmasının ardından 6284 sayılı yasanın da işlevsizleştirilmek istendiğine dikkat çeken kadınlar, yargı paketleriyle getirilen “infaz aflarının” toplumu şiddet sarmalına ittiğini belirtti.

Yapılan açıklamada “Katledilmeye, yok sayılmaya, hakkımızdaki kararları erkeklerin vermesine, yaptığımız işin, emeğimizin değersiz görülmesine, bizi yoksulluğa mahkûm eden politikalara karşı yaşam hakkımıza, kazanımlarımıza ve özgürce yaşama irademize sahip çıkalım. Kadın düşmanı düzeninize karşı buradayız, bir aradayız” diyelim, ülkenin dört bir yanından kadınlarla 10 Ocak’ta Ankara’da kadın mitinginde buluşalım!” denildi.

İnsanlık Anıtı önünde yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi iktidarın kadın düşmanı politikaları doğrudan yaşam tarzımızı ve haklarımızı hedef alıyor!

Anayasa yok sayılıyor, uluslararası sözleşmelerden doğan haklarımız gasp ediliyor!

Evlerimiz, sokaklar, kampüsler, işyerlerimiz güvenli değil!

Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemeye yarayan araçlar teker teker elimizden alınıyor. Şiddeti önlemenin ve etkili soruşturma ile ceza süreçlerini işletmenin en önemli dayanağı olan İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çıkıldı, şimdi de 6284 sayılı yasanın uygulanması kolluk kuvvetlerinin inisiyatifine bırakılıyor.

İktidarın yargı paketlerindeki İnfaz aflarıyla getirdiği cezasızlık düzeninde başta kadınların ve çocukların yaşam hakları olmak üzere toplumun şiddetsiz bir ortamda yaşama hakkı elinden alınıyor.

Son yıllarda engelli çocuk annelerinin gelecekten umudu kestikleri için çocuklarını öldürüp intihar ettiği vakalar artarak çoğalıyor. Engelli kadın ve kız çocuklarına yönelik taciz ve tecavüz olayları da her gün artmaktadır.

Ekonomik ve sosyal politikalar ile yoksulluğa, güvencesizliğe ve kamusal alandan dışlanmaya itiliyoruz!

Kadınlar olarak işsizliğe, düşük ücretli ve güvencesiz işlere mahkûm ediliyoruz, bakım emeğimiz değersizleştiriliyor. Veriler her dönemde en yüksek işsizliğin kadınlarda olduğunu gösteriyor. Üniversite mezunu olmak istihdama erişmeye yetmiyor, diplomalı işsizler olarak umutsuzluğa itiliyoruz.

Yasalara müdahalelerle kadınlara ve LGBTİQ+lara karşı bir nefret örgütleniyor ve yaygınlaştırılıyor.

Laiklik ilkesine aykırı Cuma hutbeleriyle yaşam biçimimiz ve haklarımız hedef alınıyor.

Savaş politikaları toplumsal barışı zedeliyor, barış içinde eşit, özgür yaşama talebimiz yok sayılıyor!

Artık yeter! Her güne kadın cinayetiyle uyanmak istemiyoruz. Yarınımızı, geleceğimizi görmek, yoksulluk ve yoksunluk döngüsünü kırmak istiyoruz! Yıllardır mücadelemizle kazandığımız haklarımıza, yaşamlarımıza ve özgürlüklerimize sahip çıkıyor, geleceğimiz için 10 Ocak 2026’da Ankara Tandoğan’da, Kadın Mitingi’nde buluşuyor, hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz.”